Лос-Анджелес, США, , 05:45 — REGNUM Площадь природного пожара, который был зафиксирован 12 августа на территории Национального заповедника Анджелес в американском штате Калифорния, выросла до 11,6 тысячи гектаров, передает телеканал CBC.

Огонь уже уничтожил три строения и еще более 5,4 тысячи домов также могут загореться. Сведений о пострадавших нет. Отмечается, что площадь пожара может возрасти из-за жаркой погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на территории Калифорнии было зафиксировано несколько очагов лесных пожаров.

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