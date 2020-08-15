Оттава, , 03:53 — REGNUM При взрыве в Бейруте погибли два гражданина Канады, говорится в распространённом 14 августа заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.

«Сегодня я присоединяюсь к канадцам, которые оплакивают гибель двух граждан Канады во время взрыва в Бейруте», — сказал он. Канадский премьер-министр выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщает телеканал CBC, одной из погибших при взрыве в Бейруте канадцев является трёхлетняя девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма в 25 млн канадских долларов (более $18,7 млн) будет дополнительно предоставлена Канадой в качестве финансовой помощи Ливану из-за взрыва в порту Бейрута.

Ранее власти Канады уже перечислили 5 млн канадских долларов (более $3,7 млн) Ливану для восстановления от последствий инцидента. Таким образом, совокупный размер канадской помощи Ливану составит 30 млн канадских долларов ($22,5 млн).

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