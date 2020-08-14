Богота, , 23:05 — REGNUM О гибели четверых горняков в Колумбии сообщает 14 августа La FM.

По данным радиостанции, шахтёры стали жертвами ЧП на угольном руднике в колумбийском муниципалитете Согамосо. Работавшие в шахте люди не смогли выбраться после обрушения, спровоцированного сходом оползня.

Инцидент произошёл 7 августа: все эти дни на месте ЧП велись спасательные работы при участии двух сотен человек.

Четверо шахтёров, как показали результате поиска, погибли, но число жертв может и увеличиться.

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