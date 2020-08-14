Хартум, , 22:15 — REGNUM Серия взрывов произошла к югу от столицы Хартума, сообщает 14 августа SUNA.

Взрывы, по словам очевидцев, прогремели на артиллерийском заводе армии Судана. Были видны клубы дыма.

Позже выяснилось, что источником взрывов стал небольшой склад боеприпасов, где возник пожар.

Предприятие расположено рядом с другими военными объектами в Аль-Шагаре — густонаселённом районе Хартума.

Министерство внутренних дел Судана заявило, что на территорию завода прибыли шесть машин скорой помощи. При этом сообщений о жертвах пока не поступало.

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