Санкт-Петербург, , 21:47 — REGNUM Петербургские пожарные локализовали пожар, который охватил всю площадь производственного здания деревообрабатывающего предприятия. Начался пожар в 19:51, локализация пожара произошла в 20:59 мск.

Огонь бушевал на улице Ленинградская, дом 93, на площади 2000 кв. метров в цеху размером 100×20 метров по всей его площади. Тушением огня и предотвращением последствий пожара занимались 92 человека и 23 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сведения о пострадавших не поступали.

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