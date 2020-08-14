Санкт-Петербург, , 21:09 — REGNUM В Курортном районе Петербурга сильно горит деревообрабатывающее предприятие. Его тушат 30 пожарных, сообщили в ГУ МЧС по региону. О пострадавших сведений нет.

На ул. Ленинградской, д. 93, горит производственное здание размером 10×20 м и высотой 15 метров.

«Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

В связи с тем, что пожару присвоен повышенный второй номер сложности, к ликвидации пожара привлечено 75 человек сотрудников оперативных служб и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России работают семь единиц техники и 30 пожарных.