Тюмень, , 19:28 — REGNUM Тюменца, который готовился к массовому убийству в учебном заведении, суд направил на принудительное лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что юноша в апреле 2020 года готовился к совершению убийства учащихся в одном из учебных заведений Тюменского района. Реализацию его чудовищных замыслов пресекли сотрудники управления ФСБ России по Тюменской области. По месту жительства молодого человека правоохранителями были изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, аммиачная селитра, ножи, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Также было установлено, что подделав справки от нарколога, психиатра, медицинское заключение об отсутствии в его организме наркотических веществ, юноша получил лицензию на приобретение оружия в ноябре 2019 года.

Медицинская экспертиза выяснила, что в момент подготовки массового убийства и на сегодняшний день юноша страдает хроническим психическим расстройством.

Суд постановил отправить его на принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы специализированного типа.