Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM В столкновении двух легковых автомобилей в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 14 августа один человек погиб, еще три человека ранены, в том числе один ребенок.

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:30 мск на 14 километре атодороги Петродворец — Кейкино.

Водитель автомобиля Ford Focus совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz. В результате удара погиб водитель «Мерседеса», мужчина 1994 года рождения. Тяжелые травмы получила его пассажирка, 1998 года рождения, а трехлетняя девочка получила травмы лёгкой степени тяжести.

Водитель «Форда», 1955 года рождения, получил травмы лёгкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Добавим, что ранее в Петербурге в пятницу при столкновении грузовика и внедорожника погиб водитель грузового фургона. А утром в Ленинградской области на федеральной трассе «Кола», погибла водитель-женщина, 1960 г. р., врезавшаяся в микроавтобус.

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