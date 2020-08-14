Курган, , 16:46 — REGNUM В Курганской области гибель рыбы в реке Исеть в районе города Шадринска произошла в результате «цветения» воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Природоохранная прокуратура региона провела надзорные мероприятия по выяснению причин массовой гибели рыбы в Исети. По выводам специалистов, мор произошёл из-за нехватки кислорода: вследствие «цветения» воды лучи солнца не проникают сквозь толщу зелени, что ведет к отсутствию фотосинтеза надонных растений.

Высокий уровень загрязнения реки биогенами (фосфат-ионы, нитрат, нитрит-ионы, аммоний-ион) в связи с деятельностью человека, стал причиной массового развития синезеленых водорослей.

Для выявления источника внешнего негативного воздействия на реку Исеть, Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства инициировано возбуждение дела об административном правонарушении.

Ранее природоохранная прокуратура выяснила причины массового мора пеляди на озере Караси в Юргамышском районе Курганской области. Специалисты считают, что там гибель водоплавающих была связана с длительной жарой.

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