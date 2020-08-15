Стокгольм, , 00:28 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на семь человек. Такие данные 14 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 783 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 84 294 человека. За прошедшие 24 часа было выявлено 442 новых случая заражения.

По состоянию на 14 августа 2 541 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получил или до сих пор получает экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.