Тбилиси, , 00:29 — REGNUM Помощь в восстановлении данных, которые 23-летняя Тамар Бачалиашвили удалила из соцсетей перед своей смертью в Грузии, в США пообещали восстановить. Об этом, как сообщает агентство Report, 14 августа рассказал адвокат семьи погибшей Михаил Рамишвили после встречи с генпрокурором Грузии Ираклием Шотадзе.

«Ожидается, что вся информация будет восстановлена. Первые ответы по вопросу социальных сетей уже получены из США, но я не хочу сейчас об этом подробно говорить», — сказал юрист.

Рамишвили добавил, что зарубежных специалистов также планируют привлечь к осмотру автомобиля, в котором обнаружили тело девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, Бачалиашвили была найдена мертвой в своей закрытой изнутри машине. Повреждений на теле не было, а незадолго до смерти, как потом установило следствие, девушка искала через интернет статьи на тему суицида.

Версию следствия о самоубийстве отвергают родители погибшей. Они считают, что смерть их дочери, работавшей программисткой, связана с ее профессиональной деятельностью.

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