Ташкент, , 15:56 — REGNUM Пьяный водитель Nexia 2 насмерть сбил двух детей в Амударьинском районе Каракалпакстана, сообщили 14 августа в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.

В ведомстве уточнили, 13 августа в 14:45 (12:45 мск) 34-летний водитель сбил двух детей, которые передвигались на велосипедах. От полученных травм 11-летний и 10-летний мальчики скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Чиназском районе Ташкентской области Узбекистана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали. Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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