Иваново, , 15:39 — REGNUM Суд признал виновным жителя Ивановской области в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении», об этом 14 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Как установлено, мужчина 1994 года рождения знал о том, что его знакомый участвует в деятельности террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики, однако не сообщил об этом правоохранителям.

Мужчина свою вину полностью признал. Октябрьский суд Иванова назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.