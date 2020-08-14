Чебоксары, , 15:36 — REGNUM В Чувашии перед судом предстанет 17-летний парень, которого обвинили в вовлечение в наркопотребление 15-летней знакомой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что 11 августа 2020 года подозреваемый приобрел 10 граммов наркотиков, взяв его из тайника в лесу на территории Чебоксар. Наркотики у него изъяли правоохранители при задержании.

«Он же в мае 2020 года, находясь на поляне Театральной набережной Чебоксарского залива, склонил к употреблению наркотического средства свою 15-летнюю знакомую», — говорят в следственном управлении.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотического средства»), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств»). Обвиняемый взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выясняют обстоятельства аварии, произошедшей 13 августа с участием двух автомобилей, за рулем одного из которых находился 17-летний парень. В результате ранения получили четыре человека, в том числе две девочки. Ранее авария с участием несовершеннолетнего произошла 11 августа: по предварительным данным полиции, 14-летний подросток не справился с управлением скутером и сбил 10-летнего пешехода.

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