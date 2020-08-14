Уфа, , 15:33 — REGNUM Заместитель начальника городского отдела полиции уволен по требованию прокуратуры в Башкирии. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры республики выявили грубые нарушения законодательства в работе отдела МВД РФ по г. Кумертау.

Было установлено, что замначальника отдела полиции изготавливал и отправлял в прокуратуру анонимные обращения, в которых сообщалось о якобы нарушениях закона сотрудником прокуратуры и совершении им тяжких преступлений. Эти действия он осуществлял в связи с личной неприязнью к этому сотруднику надзорного ведомства.

Отмечается, что по фактам этих обращений были проведены проверки, в ходе которых изложенные в них сведения не подтвердились.

По данному факту прокуратура Башкирии внесла в адрес МВД по региону представление. В результате замначальника отдела полиции был уволен из-за совершения проступка, который порочит честь сотрудника органов внутренних дел.

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