Минск, , 15:13 — REGNUM Во время несанкционированных протестных акций в Витебске, которые произошли за прошедшие 24 часа, пострадал один сотрудник органов МВД Белоруссии. Об этом 14 августа сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД республики Ольги Чемодановой.

«В Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что в данной акции был камнем поврежден служебный автомобиль МВД Белоруссии.

Кроме этого, сообщается, что в данный момент идет оценка действий правонарушителей с правовой точки зрения и ведется проверка по фактам размещения в интернете материалов оскорбительного характера о сотрудниках милиции Гродненского района, а также в связи с публикациями угроз в отношении их близких.

«Всего за эти сутки было составлено 102 протокола об административном нарушении», — также говорится в сообщении.

Отметим, ранее пресс-секретаря МВД страны Ольги Чемоданова сообщила в своем Telegram-канале, что минувшие сутки в Белоруссии стали наиболее спокойными за последние четыре дня.