Барнаул, , 14:25 — REGNUM Уголовное дело по обвинению жительницы Целинного района Алтайского края в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) своему сыну направлено в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в Следственном комитете РФ.

Расследование дела в отношении 31-летней женщины завершено. По данным следствия, в июне 2020 года двухлетний мальчик во дворе своего дома играл возле открытого тракторного колеса, наполненного водой. Мать зашла домой, оставив ребёнка без присмотра. Мальчик погрузился в воду и утонул.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае школьник спас себя и мать из тонущей машины.

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