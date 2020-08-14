Томск, , 14:17 — REGNUM Площадь лесных пожаров в Томской области сократилась в два раза, сообщили ИА REGNUM 14 августа в администрации региона.

За прошедшие сутки в Томской области потушили восемь лесных пожаров на площади 1,3 тыс. га — в Верхнекетском, Каргасокском и Кривошеинском районах. В том числе ликвидирован крупный очаг на площади 900 га в Каргасокском лесничестве.

В настоящее время в регионе зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 1193,2 га — в Александровском, Верхнекетском и Каргасокском районах. Два возгорания в Верхнекетском и Каргасокском районах локализованы на площади 423,2 га.

В тушении принимают участие более 200 человек.

По данным властей региона, в большинстве районов Томской области прошли дожди. Класс пожарной опасности в лесах снизился до 2,4 (низкая пожарная опасность).

Всего с начала 2020 года в Томской области потушили 168 лесных пожаров на общей площади 4,9 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 августа в лесах Томской области был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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