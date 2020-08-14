Ростов-на-Дону, , 14:03 — REGNUM В Ростовской области сотрудника ГУФСИН уличили в хранении поддельных денег. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, с апреля по июль 2020 года сотрудник дежурной службы СИЗО №5 хранил и перевозил в целях сбыта поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей в количестве не менее 16 штук. Нарушение он совершал совместно с отбывающим наказание 33-летним мужчиной и 49-летним жителем Ростова-на-Дону.

Сотрудник ГУФСИН находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» продолжается.