Прага, , 13:47 — REGNUM Два человека пострадали в результате схода с рельсов восьми вагонов товарного поезда на железнодорожном переезде возле деревни Мстерице в Чехии. Об этом 14 августа рассказал журналистам представитель чешской железнодорожной инспекции Ян Кучера.

«Восемь вагонов (товарного поезда) сошли с рельс на автомобильном переезде через железнодорожное полотно в Мстерице», — рассказал Кучера.

При этом он уточнил, что вагоны столкнулись с находившемся на переезде легковым автомобиле и снесли будку стрелочника.

«Ранения получили два человека», — также указал представитель железнодорожной инспекции и отметил, что в ходе инцидента пострадал водитель автомобиля, позднее доставленный в одну и пражских больниц, и служащий железной дороги.

Кроме того, известно, что причины аварии расследует комиссия экспертов железнодорожной инспекции и что на данном участке железной дороги в настоящее время прервано движение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 августа стало известно, что в Чехии произошел сход с рельсов двух вагонов пассажирского поезда, который следовал из Праги в Брно.