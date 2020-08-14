Волгоград, , 13:24 — REGNUM Электронные сообщения о минировании вновь поступили в районные и городские суды Волгоградской области, сообщили 14 августа в объединённой пресс-службе судов региона. Проводится эвакуация сотрудников и посетителей.

Неизвестные прислали сообщения в Даниловский, Ворошиловский, Дзержинский, Быковский, Городищенский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Чернышковский, Михайловский районные суды, а также в Волжский городской суд. Всех сотрудников и посетителей выводят из зданий до проверки факта «минирования» полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа подобные угрозы получили девять районных судов, Волжский городской и Волгоградский областной суд. Информация не подтвердилась.

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