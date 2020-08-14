Тункинский район, Бурятия, , 12:57 — REGNUM Спасатели продолжают поиски пропавшего самолёта Ан-2 на территории Бурятии и Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, наземная группировка в составе 16 человек обследуют три маршрута вдоль рек Китой, Кынгырга и Иркут.

«В том числе обследуется территория от населенного пункта Далахай до населенного пункта Тибельти. Всего за сутки обследовано 52 квадратных километра», — отметили в управлении.

Тем временем три борта Ми-8 за минувшие сутки провели шесть вылетов, проверив более 1,3 тыс. кв. км территории Окинского района Бурятии и Черемховского района Приангарья.

Всего к настоящему времени, по данным республиканского агентства лесного хозяйства, с воздуха обследовано около 26,4 тыс. кв. км. В поисковой операции задействованы вертолёты Ми-8 и «Робинсон R-66», самолёты Ан-2 и Ан-26, а также беспилотник Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с шестью людьми на борту пропал 19 июля. Возбуждено уголовное дело.

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