Камышинский район, , 12:55 — REGNUM Автомобиль «Лада Калина» столкнулся с грузовым поездом в Камышинском районе Волгоградской области 14 августа. Водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 34-летний водитель около 11:10 на автодороге «Иловля — Ольховка — Камышин» выехал на запрещающий сигнал светофора на оборудованный световой сигнализацией железнодорожный переезд. В этот момент по рельсам двигался грузовой состав. Мужчина от полученных травм скончался, его тело пришлось деблокировать сотрудникам МЧС.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.