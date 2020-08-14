Москва, 14 августа 2020, 12:52 — REGNUM Семь райсудов Москвы эвакуировали из-за анонимных сообщений с угрозами «минирования». Об этом 14 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Мосгорсуда.
Согласно информации, эвакуированы посетители Измайловского, Чертановского, Зеленоградского, Останкинского, Черемушкинского, Тверского и Мещанского судов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми на территории железнодорожного вокзала и аэропорта не найдено взрывных устройств.
Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту и на вокзале Перми не нашли взрывчатки