Москва, , 12:52 — REGNUM Семь райсудов Москвы эвакуировали из-за анонимных сообщений с угрозами «минирования». Об этом 14 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Мосгорсуда.

Согласно информации, эвакуированы посетители Измайловского, Чертановского, Зеленоградского, Останкинского, Черемушкинского, Тверского и Мещанского судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми на территории железнодорожного вокзала и аэропорта не найдено взрывных устройств.

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