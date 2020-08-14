Калуга, , 13:01 — REGNUM Труп мужчины со связанными руками и ногами, привязанный к фрагменту бетонного блока, обнаружен в реке Угре в Калужской области, сообщили 14 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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