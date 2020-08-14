Белгород, , 12:27 — REGNUM Служба собственной безопасности изъяла наркотическое вещество у сотрудника патрульно-постовой службы Белгородской области. Полицейского уволили из органов, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Спецоперацию по задержанию полицейского провели 12 августа. В ходе осмотра автомобиля сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Белгородскому району было обнаружено запрещённое вещество — марихуана массой более 50 граммов. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. Мужчина уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Материал по факту противоправной деятельности передан в Следственный комитет. В случае подтверждения вины полицейского он понесёт наказание, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.