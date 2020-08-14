Воронеж, , 12:16 — REGNUM Полиция в Воронеже установила личность водителя, допустившего наезд на коляску с ребёнком на пешеходном переходе, сообщила 14 августа ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен водитель автомобиля ВАЗ-2105, допустивший накануне наезд на детскую коляску на территории Ленинского района областного центра. Им оказался 34-летний местный житель», — уточнили в пресс-службе.

Водитель уже дал показания. Он заявил, что наехал на коляску, уходя от столкновения с другим автомобилем. Вместе с тем, по данным ГИБДД, только за последний год этот водитель допустил 45 нарушений Правил дорожного движения, 44 из которых — превышение скоростного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 августа на пешеходном переходе на улице Ворошилова водитель наехал на коляску с ребёнком, которую перевозила через дорогу местная жительница. Четырёхмесячный ребёнок получил травмы.

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