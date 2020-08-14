Волгоград, , 12:17 — REGNUM Четырёхлетний ребёнок погиб при возгорании частного жилого дома в Красноармейском районе Волгограда. По предварительным данным, мальчик отравился угарным газом, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Одноэтажный деревянный дом загорелся 13 августа около 22:00. Как установили следователи, в доме проживает 61 женщина, у которой арендует комнату семья с ребёнком. Мать мальчика незадолго до пожара ушла, попросив хозяйку присмотреть за спящим сыном. В какой-то момент почувствовав задымление, пенсионерка выбежала на улицу. Заметив, что горит пристройка, она вернулась за ребёнком и вынесла его, однако спасти мальчика не удалось. По предварительным данным, он отравился угарным газом.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.