Уфа, , 12:12 — REGNUM Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на столб с последующим наездом на торговый павильон в Уфе. Об этом 14 августа сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло рано утром 14 августа. Автомобиль «Porsche Cayenne», за рулем которого находился житель Уфы 35-и лет, ехал по ул. 50 лет СССР. В какой — то момент автомашина врезалась в столб, а потом наехала на торговый павильон, добавил он.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два пассажира. Установлено, что водитель данного автотранспортного средства управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав.

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