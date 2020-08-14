Сулейман-Стальский район, Дагестан, , 12:05 — REGNUM В Дагестане произошла авария на газопроводе в Сулейман-Стальском районе. Остались без газа 7500 абонентов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация об утечке газа поступила от диспетчера компании «Газпром газораспределение Дагестан» в 10:25 14 августа. Авария произошла на межпоселковом подземном газопроводе высокого давления в селении Ашага-Стал. С помощью задвижки газопровод перекрыли, подача газа в село была прекращена.

По данным МЧС, в настоящее время газовики ведут аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что уже во второй половине сегодняшнего дня подача газа сельчанам будет возобновлена.

Напомним село Ашага-Стал является родиной народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского.