Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ местного жителя привлекли к уголовной ответственности за похищение кваса из бочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным полиции, 58-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером увидел на улице квасную бочку. Полагая, что в ней содержится пиво, и вооружившись тарой и шлангом, он слил до 70 литров жидкости. Впрочем, несмотря на то, что похищенный напиток оказался безалкогольным, он всё же распил его с друзьями.

Отмечается, что мужчина ведёт асоциальный образ жизни. Расследование происшествия продолжается.