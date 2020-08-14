Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В первой половине августа в Чувашии выпала месячная норма осадков, в ближайшее время также ожидаются сильные дожди. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в Чебоксарах 13 августа вылилось 46 литров воды на один квадратный метр — в последний раз такие обильные дожди были в июле 2015 года. В целом за две недели выпала месячная норма осадков.

По прогнозам, в ближайшие часы в Чувашии снова ожидаются сильные дожди, в том числе в Чебоксарах может выпасть до 10 литров воды на «квадрат». Дождливая погода сохранится 15 августа, а 16 августа прогнозируется сухая и солнечная погода.

Кратковременные дожди ожидаются 17 августа, в середине недели дожди прекратятся, и температура воздуха прогреется до 22 градусов. Синоптик-любитель полагает, что в конце недели могут пройти кратковременные дожди и будет ветрено, но при этом местами по республике может потеплеть до +28 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах объяснили затопление пешеходной части залива