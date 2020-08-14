Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием двух автомобилей, за рулем одного из которых находился 17-летний парень. В результате ранения получили четыре человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло 13 августа около 23:40 в Канаше на улице Красноармейской, здесь столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-21 093.

«По предварительным данным, в ДТП виноваты оба водителя, которые не смогли разъехаться на дороге», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, травмы получили 17-летний водитель одной из машин и его 18-летний пассажир. 56-летний водитель «Калины» в аварии не пострадал, при этом травмы получили две находящиеся в его салоне девочки — девяти и 11 лет. В полиции отмечают, что 56-летний водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

Все потерпевшие после оказания медицинской помощи отправлены домой, им назначено амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авария с участием несовершеннолетнего произошла в Чебоксарском районе 11 августа. По предварительным данным МВД по Чувашии, 14-летний сельчанин не справился с управлением скутером и сбил 10-летнего школьника, который шел по дороге.

Подробнее: Чувашский подросток на скутере сбил школьника