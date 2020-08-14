Москва, , 11:27 — REGNUM Следственный комитет России предъявил обвинение по делу об убийстве начальника Центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Сообщается 14 августа на сайте СКР.

«В зависимости от роли и степени участия, 12 фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Так, фигурантам уголовного дела предъявили обвинения об организации террористического подполья, теракте и незаконном хранении оружия.

Мотивом убийства, по данным СКР, стало стремление «вызвать страх» у силовиков и посеять панику среди гражданских.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве в ноябре 2019 года. До этого, в январе 2019 года, на Эльджаркиева было совершено покушение, в ходе которого был убит его коллега.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что Эльджаркиеваубили, чтобы в том числе прекратить преследование членов преступного сообщества, действующего в республике.

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