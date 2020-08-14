Красноярск, , 11:17 — REGNUM В лесах Богучанского района Красноярского края из-за сложной лесопожарной обстановки введён режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в краевом оперативном штабе.

Главе района рекомендуется усилить контроль пожарной безопасности в лесах. Жителей просят отказаться от походов в лес и быть предельно осторожными с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, с 11 августа, режим ЧС был введён в лесах Кежемского района Красноярского края.

На утро 14 августа в регионе действовало 43 лесных пожара на площади 15,3 тыс. га.

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