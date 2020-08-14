Партизанский район, Приморский край, , 11:34 — REGNUM В Приморье непрекращающиеся проливные дожди создают угрозу возникновения серьёзных паводков в Партизанском районе. Уже зафиксирован подъём уровня воды в местных реках до 10 см, нарушено сообщение между некоторыми населёнными пунктами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Оперативные службы приведены в полную готовность и уже организован пункт эвакуации на 120 человек, если вода дойдёт до жилых домов.

В результате перелива воды через дорогу между селом Новая Сила и посёлком Боец Кузнецов проехать легковой транспорт уже не может — глубина перелива достигает 50 см. Проезжать могут лишь большегрузы.

В состав группировки, готовой проводить аварийно-спасательные работы в Партизанском районе, входят 283 человека, 85 единиц техники и одно плавательное средство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области с утра 14 августа идёт проливной дождь. Затоплены многие микрорайоны — горожане жалуются на плохие ливнёвки.