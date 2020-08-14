Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Четыре иностранца были задержаны в Грузии за нарушение грузино-армянской границы. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Следствием установлено, что обвиняемые обошли контрольно-пропускной пункт и группой незаконно пересекли с территории Армении государственную границу Грузии», — говорится в публикации пресс-службы.

В ведомстве не уточнили, гражданами какой страны являются задержанные. Сообщается, что в их отношении возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до пяти лет тюремного заключения.