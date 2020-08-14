Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Два человека пострадали при взрыве, который произошел в Тбилиси утром 14 августа. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Как рассказали журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, инцидент произошел в районе Дидубе, в одной из пекарен. Два работника предприятия получили ожоги и были госпитализированы. На место прибыли спасатели, пожарные и медики.

Сообщается, что серьезных разрушений не было. По предварительным данным, взрыв произошел из-за скопления газа в помещении.

Ведется следствие.