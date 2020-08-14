Москва, , 10:39 — REGNUM В Москве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении жены. Об этом 14 августа сообщается на сайте столичного главного управления СКР.

По данным следствия, в период с 7 по 10 августа мужчина в ходе ссоры с женой нанес ей ножевое ранение, от которого женщина скончалась на месте. После этого мужчина расчленил и вынес части тела женщины из квартиры.

Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Санкт-Петербурге в квартире было найдено расчлененное тело украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. По подозрению в убийстве задержана его жена Марина Кохал.

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