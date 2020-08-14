Воронеж, , 10:25 — REGNUM Сотрудники полиции разыскивают водителя, совершившего наезд на коляску с ребёнком на пешеходном переходе в Воронеже, сообщила 14 августа корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Предварительно установлено, что 13 августа около 21:20 в Воронеже на улице Ворошилова неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле по улице Ворошилова со стороны улицы Матросова в направлении улицы Л. Колесниченко, на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску с ребёнком, которую катила через дорогу 38-летняя женщина.

Четырёхмесячный ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Водитель с места ДТП скрылся, его ищут. Полиция проводит проверку.