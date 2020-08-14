Япония, , 10:21 — REGNUM 13 августа окружная прокуратура Киото предъявила обвинение в эвтаназии двум ранее арестованным врачам, сообщает телеканал NHK. Ответчики — 42-летний Окубо Йосикадзу и 43-летний Ямамото Наоки.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина из Киото страдала от бокового амиотрофического склероза (ALS) — заболевания, сопровождающегося постепенным параличом и атрофией мышц. Предполагается, что подозреваемые в ноябре прошлого года по просьбе пациентки ввели ей смертельную дозу лекарства.

Следователи сообщают, что примерно за месяц до смерти женщины доктор Окубо купил препарат, обнаруженный в теле женщины. Также стало известно, что около 12 тыс долларов были переведены с банковского счета женщины на счет доктора Ямамото. Следователи подтвердили, что женщина обменивалась информацией в социальных сетях о платеже и о деталях убийства.

Прокуратура пока не сообщила, признали ли врачи обвинение.

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