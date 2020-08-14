Джанкой, Крым, , 10:20 — REGNUM Проверку по факту наезда автомобиля «ВАЗ-210 740» в селе Новосельцево Джанкойского района на трех девочек, из-за которого одна из них — в возрасте 4-х лет — погибла, проводит МВД по Республике Крым. Об этом 14 августа сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По последним данным, ДТП произошло около 19:30 мск, когда в селе Новосельцево 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-210 740», направляясь со стороны полевой автодороги Светлое — Новосельцево к дороге Азовское — Любимовка выехал на насыпь грунта, а затем на тротуар, где сбил трех девочек 2010, 2016 и 2018 годов рождения.

В результате произошедшего четырехлетняя девочка скончалась на месте, а две другие получили травмы и их доставили в медучреждение.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель не имел при себе водительского удостоверения, в 2016 году Джанкойским районный судом был лишен права управления сроком на 18 месяцев», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии и указывается, что по факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного дело и проведении административного расследования.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители села Кочубеевского в Ставропольском крае, где накануне, 13 августа, была насмерть сбита автомашиной 15-летняя девочка, требуют наказания для совершившего наезд подростка.