Омск, , 10:07 — REGNUM В трёх районах Омской области начался падёж кур. Ветлаборатория подтвердила диагноз «грипп птиц» в Крутинском районе, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По словам местных жителей, падёж кур также зафиксирован в Нижнеомском и Полтавском районах.

«У нас в деревне обнаружили очаг птичьего гриппа и якобы ввели ЧС, сказали, если в течение трёх дней сами птицу не зарубим, то её просто уничтожат», — цитирует жительницу одного из районов портал «Город55».

По словам начальника отдела ветнадзора за обеспечением здоровья животных областного управления Россельхознадзора Дмитрия Шустова, в Крутинском, Нижнеомском и Полтавском районах действительно фиксируется падёж домашней птицы. Ветслужба отобрала пробы по всем трём районам. Для подтверждения диагноза они направлены в НИИ защиты животных в город Владимир.

«Первоначальный диагноз нашей ветлаборатории по Крутинскому району — грипп птиц», — отметил Шустов.

Если диагноз подтвердится, в населённых пунктах могут ввести карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области в августе 2020 года зарегистрировали очаг гриппа птиц.

Читайте также: В Челябинской области обнаружили очаг птичьего гриппа