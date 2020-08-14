Новосибирск, , 10:02 — REGNUM Житель Бердска, который накануне, 13 августа, пытался спасти падающую с балкона женщину, скончался в больнице. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщает «Бердск Онлайн».

По словам очевидцев, стоявшая на балконе женщина в какой-то момент начала падать вниз. Молодой мужчина, находившийся под балконом, попытался её поймать. Но женщина упала прямо на него. Оба получили серьёзные травмы и были госпитализированы в больницу, где мужчина скончался. Женщина жива, но её состояние тяжёлое.

По некоторым данным, они — муж и жена.

В следственном управлении СКР по Новосибирской области изданию сообщили, что материалы будут переданы в отдел СКР по Бердску для дальнейшей проверки обстоятельств произошедшего.