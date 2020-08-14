Благовещенск, , 10:04 — REGNUM В Благовещенске Амурской области с утра 14 августа идёт проливной дождь. Затоплены многие микрорайоны — горожане жалуются на плохие ливнёвки.

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Оперативные службы приступили к откачиванию воды с улиц и дворов Благовещенска.

Жители дома по адресу Кантемирова, 11, прислали в редакцию Амур. инфо видео. На нём виден затопленный двор и ливнёвка, которая «вытекает в обратную сторону и пускает волны» вместо того, чтобы собирать воду.

Стоит вода и в других микрорайонах. Автомобили с трудом двигаются по залитым водой дорогам.

На откачку воды выпустили пять вакуумных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 августа в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Сильные дожди начались ночью и не прекращаются в течении дня. Ранее были размыты дороги в двух районах края, а ураганный ветер снёс кровли в посёлке Сибирцево.