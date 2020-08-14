Красноярск, , 09:55 — REGNUM По состоянию на утро 14 августа в Красноярском крае действует 43 лесных пожара на площади 15,3 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, возгорания зарегистрированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском, Тюхтетском и Эвенкийском районах.

Тушением пожаров занимаются свыше 920 человек с применением более 77 единиц техники.

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 218 га — в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Туруханском и Эвенкийском районах.

В Богучанском и Кежемском районах края введён режим ЧС в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует особый противопожарный режим.

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