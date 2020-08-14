Камышинский район, 14 августа 2020, 13:58 — REGNUM Шестилетний ребёнок пострадал в результате ДТП с мотоциклом в Камышинском районе Волгоградской области. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, 13 августа в 20:00 в селе Таловка 35-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся на скорости. В результате ДТП шестилетний пассажир госпитализирован. Мотоциклист с места происшествия скрылся.
В полиции устанавливают местонахождение водителя.