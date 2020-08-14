Кызыл, , 09:34 — REGNUM В Туве следователи начали проверку по факту гибели 10-летнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, тело было найдено 13 августа на территории золошлакоотвода Кызылской ТЭЦ.

Как выяснилось, в тот день трое детей купались на территории предприятия, которая не была огорожена. В ходе купания один из несовершеннолетних утонул.

«Для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Тувы утонул двухлетний ребёнок в детском надувном бассейне.

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