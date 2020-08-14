Казань, , 09:42 — REGNUM В Ново-Савинском районе Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который во время ссоры нанес своей жене ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правоохранительного органа.

Вечером 12 августа в полицию поступил звонок от жительницы дома по улице Чуйкова с просьбой о помощи, так как ее ранил ножом супруг. По адресу выехал наряд вневедомственной охраны для проверки информации. По приезду на место выяснилось, что причиной ссоры стал бытовой конфликт, во время которого супруг ударил ножом женщину в область спины. Подозреваемый 32-летний мужчина был задержан и передан для разбирательств в полицию. Пострадавшая с проникающим ранением госпитализирована в стационар. Ее состояние оценивается как стабильное.

В отношении дебошира решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани женщина напала с ножом на двоих своих детей, после чего попыталась покончить с собой. Один из детей погиб на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Женщину также госпитализировали.

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