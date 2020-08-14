Нью-Йорк, США, , 09:25 — REGNUM Актрису Мэгги Джилленхол обокрали неизвестные на общую сумму более $16 тысяч в бюро (районе) Нью-Йорка Бруклине. Об этом 14 августа сообщает газета New York Daily News со ссылкой на источники в городской полиции.

Актриса вместе со своим супругом актером Питером Сарсгаардом находились в отъезде в Вермонте, а по возвращении обнаружили, что их электромобиль Tesla вскрыли и обокрали.

При этом следствие предполагает, что чета могла забыть запереть дверь машины, после чего кто-то проник в нее и похитил личные вещи актрисы.

Также, по данным полиции, известно, что были украдены ноутбук Apple MacBook Pro, оставшаяся в машине одежда Джилленхол и чемодан, а заявление о краже в полицию сделал супруг актрисы.

Напомним, актриса Мэгги Джилленхол стала известна после исполнения ею главной роли в фильме «Секретарша» в 2001 году, также она снималась в фильмах «Адаптация», «Темный рыцарь» и других. В 2010 году была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Сумасшедшее сердце», а в 2015 году актриса получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ» за главную роль в сериале «Благородная женщина».